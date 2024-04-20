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Костюк обіграла третю ракетку світу та вийшла у півфінал WTA 500

Фото: Марта Костюк (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Українська тенісистка Марта Костюк на турнірі WTA 500 у німецькому Штутгарті вийшла у півфінал завдяки своїй ефектній перемозі над третьою ракеткою світу Коко Гауф, представницею США та чинною чемпіонкою US Open.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федерацію тенісу України.

"Марта Костюк у півфіналі турніру WTA 500 у Штутгарті обіграла третю ракетку світу Коко Гауф - 3:6; 6:4; 7:6 (8:6)!" - йдеться в заяві.

У Федерації зазначають, що це стало другою поспіль перемогою Костюк (WTA 27) над представницею топ-10 тенісного світу.

Попередні результати Костюк на WTA 500

Перед тим українка обіграла Лауру Зігемунд з Німеччини та Цінь Вень Чжен з Китаю на турнірі WTA 500 (категорія тенісних турнірів туру Жіночої тенісної асоціації).

Варто додати, що Костюк обіграла Гауф після того, як раніше цього року та у 2022-му зазнала двох поразок на "харді" в Австралії. 

Перемога над представницею топ-3 Гауф стала для українки найбільшою у власній кар'єрі.

Що тепер

Після виходу до півфіналу WTA 500 українська спортсменка має зустрітися з Маркетою Вондроушовою з Чехії - майбутня суперниця Костюк є восьмою ракеткою світу.

До слова, Марта не вперше зіграє з Маркетою. У 2023 році українка зазнала від неї поразки на Кубку Біллі Джин Кінг. Тепер буде нагода "реваншу".

Нагадаємо також, що раніше Марта Костюк і ще чотири українки потрапили в список учасниць French Open.

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ТенісМарта Костюк