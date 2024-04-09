Костюк мчить за першим мільйоном. Скільки заробили елітні тенісисти за перший квартал

До топ-30 професіоналів за кількістю зароблених у першому кварталі призових опинилися дві представниці України. Компанію Костюк склала Даяна Ястремська.

Костюк у січні-березні за виступи на турнірах заробила 891 тисячу доларів. Цей результат дозволив українці опинитися на 21-й сходинці. Неподалік, на 26-й позиції, розташувалася Ястремська. Вона заробила 850 тисяч "зелених".

Гросмейстерську позначку 1 млн доларів перетнули 18 тенісистів. Перший серед них – Новак Джоковіч. Титулований серб цьогоріч взяв участь лише в трьох змаганнях (United Cup, Australian Open, Індіан-Веллс). Тим часом друга ракетка світу – Зіннер – заробив 3,98 млн "зелених".

Натомість лідерка рейтингу WTA Свьонтек – орієнтир для жінок. Вона вже заробила 2,58 млн доларів. Поруч і білоруска Аріна Сабаленко (2,4 млн). Перша ракетка України – Еліна Світоліна – поки заробила 400 тисяч "зелених" і наразі не входить до першої п'ятдесятки тенісистів за призовими.

Фото: Топ-30 тенісистів світу за призовими в 2024 році (sportico.com)