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Костюк на класі пробилася в друге коло US Open, Стародубцева не створила сенсацію

Фото: Марта Костюк продовжить виступи за океаном (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українські тенісистки Марта Костюк і Юлія Стародубцева по-різному стартували на Відкритому чемпіонаті США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

US Open, 1-й раунд, жінки

Кесслер – Костюк – 0:2 (2:6, 3:6)

Азаренка – Стародубцева – 2:1 (3:6, 6:1, 6:1)

 

 

Перша ракетка України в двох сетах розібралася з господаркою кортів Маккартні Кесслер. Костюк завоювала стратегічну перевагу в четвертому геймі, оформивши брейк. Закрила ж партію українка ще однією взятою на подачі американки подачею.

Кесслер спробувала перехопити ініціативу на початку другого сету. З брейком вона повела 2:0, але Костюк зуміла змінити хід подій в середині відрізку. Українська тенісистка відповіла на випад суперниці двома брейками та вийшла в наступний раунд.

 

 

Натомість Стародубцева спробувала влаштувати несподіванку в протистоянні з білорускою Вікторією Азаренкою. Українка стартувала з чотирьох узятих геймів поспіль. Опонентка трохи прийшла до тями, але було вже запізно – дебютантка змагань повела в рахунку.

Утім, розвинути успіх Стародубцева не змогла. Азаренка виграла два наступні сети з однаковим рахунком (6:1). У першому випадку білоруська тенісистка оформила два брейки, а в другому – цілих три. Зрештою, путівку в наступне коло турніру забрала Азаренка.

У рамках 1/32 фіналу Костюк зустрінеться з британкою Гаррієт Дарт. Ще одну пару цього раунду склали українки Еліна Світоліна та Ангеліна Калініна. Обидва поєдинки відбудуться 28 серпня.

До слова, раніше пригадали найкращі виступи українських тенісисток на US Open.

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ТенісМарта Костюк