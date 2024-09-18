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Костюк на класі пробилася в чвертьфінал Korea Open

Фото: Марта Костюк розібралася з опоненткою у двох сетах (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Марта Костюк легко переграла британку Гізер Вотсон у другому раунді змагань в Сеулі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Hana Bank Korea Open, 1-й раунд

Вотсон – Костюк – 0:2 (2:6, 2:6)

 

Розпочали суперниці просто з мосту. Кожен із перших трьох геймів завершився брейком. Уперед вийшла Костюк, яка зі ще однією взятою подачею Вотсон вийшла подавати на сет у восьмому геймі. З третьої спроби українка завершила партію на власну користь.

Ще потужніше Костюк заграла в другому сеті. З двома брейками вона доволі швидко відірвалася в рахунку (4:1). Вотсон спробувала стабілізувати становище, але в тому ж восьмому геймі дозволила українській тенісистці реалізувати другий матчбол.

У наступному колі Костюк зустрінеться з нейтральною росіянкою Діаною Шнайдер. Вона отримала на Korea Open 4-й номер посіву. У рамках 1/8 фіналу безпрапорна тенісистка переграла канадку Керол Чжао (6:3, 6:3).

Сама Костюк у корейській столиці стала п'ятою сіяною. Попереду – лише "нейтралки" та бразилійка Беатріс Хаддад Майя. Тріумфаторка змагань в Сеулі заробить 142 тисячі доларів призових.

До слова, раніше Костюк залишилася першою ракеткою України в новому рейтингу WTA.

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Марта КостюкТеніс