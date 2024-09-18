Костюк на классе пробилась в четвертьфинал Korea Open

Hana Bank Korea Open, 1-й раунд

Уотсон – Костюк – 0:2 (2:6, 2:6)

Начали соперницы с места в карьер. Каждый из первых трех геймов завершился брейком. Вперед вышла Костюк, которая с еще одной взятой подачей Уотсон вышла подавать на сет в восьмом гейме. С третьей попытки украинка завершила партию в свою пользу.

Еще более мощно Костюк заиграла во втором сете. С двумя брейками она довольно быстро оторвалась в счете (4:1). Уотсон попыталась стабилизировать положение, но в том же восьмом гейме позволила украинской теннисистке реализовать второй матчбол.

В следующем круге Костюк встретится с нейтральной россиянкой Дианой Шнайдер. Она получила на Korea Open 4-й номер посева. В рамках 1/8 финала бесфлажная теннисистка обыграла канадку Кэрол Чжао (6:3, 6:3).

Сама Костюк в корейской столице стала пятой сеянной. Впереди – только "нейтралки" и бразильянка Беатрис Хаддад Майя. Триумфатор соревнований в Сеуле заработает 142 тысячи долларов призовых.