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Костюк із перемоги стартувала в Остіні, Ястремська зачохлила ракетку

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Остін, Середа 01 березня 2023 08:44
Костюк із перемоги стартувала в Остіні, Ястремська зачохлила ракетку Фото: Марта Костюк пробилася до 1/8 фіналу (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українські тенісистки Марта Костюк і Даяна Ястремська по-різному виступили в першому раунді турніру WTA в Техасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

ATX Open Austin, 1/16 фіналу

Костюк – Гальфі – 2:0 (7:5, 6:1)

Ястремська – Фрідзам – 0:2 (4:6, 4:6)

Костюк у двох сетах здолала угорку Гальфі. У дебюті суперниці обмінялися брейками, а потім українка ще раз віддала свою подачу опонентці. Утім, ведучи в рахунку 5:3, та не змогла реалізувати перевагу. 20-річна киянка спершу вирівняла становище, а потім зі ще одним брейком закрила сет.

Натомість у другій партії з конкурентністю не склалося. Набравши перший пункт у другому геймі, Гальфі не змогла нав'язати боротьбу Костюк. Українська тенісистка виграла 5 геймів поспіль, зокрема два на подачі суперниці, та з першої спроби реалізувала сет-пойнт.

А ось Ястремська не впоралася з німкенею Фрідзам. Розпочали суперниці на рівних – навіть обмінялися брейками в середині стартової партії. Та потім досвідченіша німецька тенісистка зуміла виграти гейм на подачі українки, відігравшись із 0:30, та закрила сет за 40 хвилин.

У наступному ж вирішальним став п'ятий гейм. Фрідзам оформила ще один брейк і скористалася стратегічною перевагою. Закінчити поєдинок 29-річна німкеня могла ще одним брейком, але Ястремська відіграла 2 матч-пойнти. Ще двічі українська тенісистка "поверталася" і в десятому геймі, та все ж Фрідзам перемогла.

У наступному раунді Костюк зустрінеться з господаркою кортів Медісон Бренгл. Матч запланований на 2 березня. У першому колі американка здолала свою співвітчизницю Чіріко (6:2, 7:6).

До слова, українка Калініна піднялася в топ-30 рейтингу WTA вперше в кар'єрі.

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