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Костюк с победы стартовала в Остине, Ястремская зачехлила ракетку

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Остин, Среда 01 марта 2023 08:44
Костюк с победы стартовала в Остине, Ястремская зачехлила ракетку Фото: Марта Костюк пробилась в 1/8 финала (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинские теннисистки Марта Костюк и Даяна Ястремская по-разному выступили в первом раунде турнира WTA в Техасе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

ATX Open Austin, 1/16 финала

Костюк – Гальфи – 2:0 (7:5, 6:1)

Ястремская – Фридзам – 0:2 (4:6, 4:6)

Костюк в двух сетах одолела венгерку Гальфи. В дебюте соперницы обменялись брейками, а затем украинка снова отдала свою подачу оппонентке. Впрочем, ведя в счете 5:3, она не смогла реализовать преимущество. 20-летняя киевлянка сначала выровняла положение, а затем с еще одним брейком закрыла сет.

В свою очередь во второй партии с конкурентностью не сложилось. Набрав первый пункт во втором гейме Гальфи не смогла навязать борьбу Костюк. Украинская теннисистка выиграла 5 геймов подряд, в том числе два на подаче соперницы, и с первой попытки реализовала матч-пойнт.

А вот Ястремская не справилась с немкой Фридзам. Начали соперницы на равных – даже обменялись брейками в середине стартовой партии. Но потом более опытная немецкая теннисистка сумела выиграть гейм на подаче украинки, отыгравшись с 0:30, и закрыла сет за 40 минут.

В следующем же решающим стал пятый гейм. Фридзам оформила еще один брейк и воспользовалась стратегическим преимуществом. Закончить поединок 29-летняя немка могла еще одним брейком, но Ястремская отыграла 2 матч-пойнта. Еще дважды украинская теннисистка "возвращалась" и в десятом гейме, но все же Фридзам победила.

В следующем раунде Костюк встретится с хозяйкой кортов Мэдисон Бренгл. Матч запланирован на 2 марта. В первом круге американка одолела свою соотечественницу Чирико (6:2, 7:6).

К слову, украинка Калинина поднялась в топ-30 рейтинга WTA впервые в карьере.

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