Костюк із "американськими гірками" пройшла в чвертьфінал Аделаїди

Adelaide International, 2-й раунд

Таунсенд – Костюк – 1:2 (3:6, 6:2, 4:6)

Молода українка розпочала надпотужно – взяла чотири гейми поспіль, зокрема двічі набравши пункти на подачах суперниці зі США. Утім. Таунсенд спробувала огризнутися зворотним брейком. А згодом стався ще один розмін очками на "чужих" подачах, і далі Костюк легко закрила сет.

Проте, в другій партії продовжити в тому ж дусі не вийшло. Суперниці заграли на рівних, зосередившись на власних подачах. Так тривало до середини сету, коли за рахунку 3:2 на власну користь американка завоювала очко на подачі української тенісистки та зі стратегічною перевагою вийшла на фінішну пряму.

Довелося грати вирішальний сет. Він за сценарієм нагадав першу партію. Цього разу Костюк узяла три гейми зі старту, а після спроби Таунсенд нав'язати боротьбу стався ще один розмін брейками. Найзапеклішим виявився десятий гейм. Шість разів американка могла закінчити раунд ще одним брейком. Натомість Костюк тричі подавала на матч, а довершити справу зуміла з четвертої спроби.

У наступному колі українка зустрінеться з Єленою Остапенко. Звична партнерка Людмили Кіченок у парному розряді отримала другий номер посіву в Аделаїді. Поєдинок відбудеться 11 січня.