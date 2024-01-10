Костюк с "американскими горками" прошла в четвертьфинал Аделаиды

Adelaide International, 2-й раунд

Таунсенд – Костюк – 1:2 (3:6, 6:2, 4:6)

Молодая украинка начала сверхмощно – взяла четыре гейма подряд, в том числе дважды набрав пункты на подачах соперницы из США. Впрочем. Таунсенд попыталась огрызнуться обратным брейком. А потом произошел еще один размен очками на "чужих" подачах, и дальше Костюк легко закрыла сет.

Однако во второй партии продолжить в том же духе не получилось. Соперницы заиграли на равных, сосредоточившись на своих подачах. Так продолжалось до середины сета, когда при счете 3:2 в свою пользу американка завоевала очко на подаче украинской теннисистки и со стратегическим преимуществом вышла на финишную прямую.

Пришлось играть решающий сет. Он по сценарию напомнил первую партию. В этот раз Костюк взяла три гейма со старта, а после попытки Таунсенд навязать борьбу произошел еще один размен брейками. Самым ожесточенным оказался десятый гейм. Шесть раз американка могла окончить раунд еще одним брейком. Костюк трижды подавала на матч, а завершить дело сумела с четвертой попытки.

В следующем круге украинка встретится с Еленой Остапенко. Привычная партнерша Людмилы Киченок в парном разряде получила второй номер посева в Аделаиде. Поединок состоится 11 января.