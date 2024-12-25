Без Костюк і Світоліної. Визначили найкращих тенісистів України 2024 року

Уболівальникам запропонували визначити переможців у чотирьох номінаціях.

Найкращою серед представників нового покоління (гравці віком до 20-ти років) стала Анастасія Лопата.

У жовтні 19-річна тенісистка вперше зіграла у фіналі професійного турніру на рівні ITF і здобула перемогу. У рейтингу WTA на початку року вона була за межами першої тисячі і зуміла піднятися на 579-й рядок. У цьому сезоні Лопата вперше отримала виклик до збірної України на матч Кубка Біллі Джин Кінг. У голосуванні за перемогу в номінації Анастасія випередила Єлизавету Котляр, Вероніку Подрез та Нікіту Білозерцева.

Приз "Прогрес року" абсолютно справедливо здобула Юлія Стародубцева.

Цього сезону 24-річна спортсменка вперше зіграла у чвертьфіналі на рівні WTA (на турнірі серії 250, а потім – категорії 1000). Також вона стала першою тенісисткою, якій вдалося пройти кваліфікацію на всіх "мейджорах" в один рік. Українка здобула першу в кар'єрі перемогу над суперницею з топ-20 рейтингу (Анна Калинська). У жовтні Стародубцева встановила особистий рекорд – 79-те місце у світовій класифікації.

Юлія, яка другий рік поспіль перемогла в цій номінації, випередила Даяну Ястремську та Олександра Овчаренка.

Овчаренко, втім, без призу не залишився. Він – найкращий тенісист України 2024 року.

У 2024-му 23-річний Олександр виграв 3 з 7-ми своїх фіналів на турнірах ITF в одиночному розряді, а також один фінал у парі. Розпочавши сезон на 951-й сходинці рейтингу АТР, у грудні тенісист встановив особистий рекорд – 301-те місце і зараз є першою ракеткою України.

За Овчаренка вболівальники віддали більше голосів, ніж за Вадима Урсу та Віталія Сачка.

А найкращою вітчизняною тенісисткою року, що минає вболівальники обрали Людмилу Кіченок.

32-річна гравчиня стала третьою українкою, яка виграла турнір Grand Slam у парі (US Open). Також вона була фіналісткою парного Australian Open і здобула ще два парних титули на рівні WTA. Усі ці результати Кіченок показала в тандемі з Єленою Остапенко з Латвії.

У вересні Людмила встановила новий рекорд України у парному рейтингу, ставши третьою в світі. Разом з Остапенко вдруге в кар'єрі кваліфікувалася на Підсумковий чемпіонат WTA. Була номінована на нагороду WTA Awards у категорії "Дует року".

У голосуванні Людмила Кіченок випередила лідерок індивідуального національного рейтингу – Марту Костюк та Еліну Світоліну.