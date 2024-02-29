Костюк і Калініна пробилися в чвертьфінали різних турнірів за океаном

Українки Марта Костюк і Ангеліна Калініна продовжили переможний шлях на тенісних змаганнях в американських Сан-Дієго та Остіні відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

Cymbiotika San Diego Open, 2-й раунд, жінки

Престон – Костюк – 0:2 (4:6, 3:6)

ATX Open, 2-й раунд, жінки

Калініна – Осоріо Серрано – 2:0 (6:1, 6:2)

Костюк у двох сетах здолала австралійку Тайлу Престон. Суперниці спершу грали на рівних. Навіть на брейк опонентки українська тенісистка відразу ж відповіла зворотним. А ось у дев'ятому геймі Костюк ще раз взяла подачу Престон і далі з третьої спроби реалізувала сет-пойнт.

За схожим сценарієм промайнула й друга партія. До середини сету опонентки обмінялися брейками. Та потім Костюк ще двічі взяла подачі австралійки та завершила матч усього за півтори години. У чвертьфіналі українка зустрінеться з переможницею протистояння росіянки Анастасії Павлюченкової та Ван Сіньюй з Китаю.

Ще швидше з колумбійкою Камілою Осоріо Серрано розібралася Калініна. У першому сеті вітчизняна тенісистка дозволила суперниці набрати лише одне очко. Сама натомість оформила три брейки, зокрема і знущальний "під нуль" в останньому геймі.

У другій партії Калініна взяла чотири пункти поспіль зі старту. Далі почався обмін брейками, та і в цьому змаганні переможницею вийшла українка. Зрештою, вона закрила сет за 40 хвилин. У рамках 1/4 фіналу Калініна протистоятиме француженці Діан Паррі. Поєдинок відбудеться 1 березня ввечері.