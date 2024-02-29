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Костюк и Калинина пробились в четвертьфиналы разных турниров за океаном

США, Четверг 29 февраля 2024 09:21
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Костюк и Калинина пробились в четвертьфиналы разных турниров за океаном Фото: Ангелина Калинина впервые в сезоне вышла в третий раунд соревнований (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинки Марта Костюк и Ангелина Калинина продолжили победный путь на теннисных соревнованиях в американских Сан-Диего и Остине соответственно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Cymbiotika San Diego Open, 2-й раунд, женщины

Престон – Костюк – 0:2 (4:6, 3:6)

ATX Open, 2-й раунд, женщины

Калинина – Осорио Серрано – 2:0 (6:1, 6:2)

Костюк в двух сетах одолела австралийку Тайлу Престон. Соперницы сначала играли на равных. Даже на брейк оппонентки украинская теннисистка сразу ответила обратным. А вот в девятом гейме Костюк еще раз взяла подачу Престон и дальше с третьей попытки реализовала сет-пойнт.

По схожему сценарию промелькнула и вторая партия. До середины сета оппонентки обменялись брейками. Но потом Костюк еще дважды взяла подачи австралийки и завершила матч всего за полтора часа. В четвертьфинале украинка встретится с победительницей противостояния россиянки Анастасии Павлюченковой и Ван Синьюй из Китая.

Еще быстрее с колумбийкой Камилой Осорио Серрано разобралась Калинина. В первом сете отечественная теннисистка позволила сопернице набрать только одно очко. Сама же оформила три брейка, в том числе и издевательский "под ноль" в последнем гейме.

Во второй партии Калинина взяла четыре пункта подряд со старта. Дальше начался обмен брейками, но и в этом соревновании победительницей вышла украинка. В конце концов, она закрыла сет за 40 минут. В рамках 1/4 финала Калинина будет противостоять француженке Диан Парри. Поединок состоится 1 марта вечером.

К слову, ранее Свитолина поднялась на три позиции в рейтинге WTA.

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Теннис Марта Костюк
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