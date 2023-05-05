Костюк у дуеті з румункою Русе поступилася у півфіналі турніру в Мадриді

Madrid Open-2023, 1/2 фіналу, парний розряд

Гауфф/Пегула – Костюк/Русе – 2:0 (7:5, 7:6)

Дует українки та румунки розпочав надпотужно. За 11 стартових хвилин вони взяли три пункти. Утім, американська пара зовсім не знітилася. Поступово Гауфф і Пегула вирівняли становище та відповіли трьома брейками на взяті Костюк і Русе "чужі" подачі.

Коли ж рахунок став рівним (5:5), представниці США додали обертів і зі ще одним брейком дотиснули українсько-румунський дует. Сет-пойнт американки реалізували з першої спроби. Запалу їм вистачило і на переможний старт другої партії.

Щоправда, і Костюк із Русе підтягнулися до суперниць. Матч продовжився на рівних і навіть на брейки одна одної пари тут же відповідали зворотними. Зрештою, з рахунком 6:6 справа дійшла до тай-брейку.

Фортуна спершу була прихильною до української тенісистки та її напарниці з Румунії. Вони кілька разів виривалися вперед упродовж додаткового гейму (2:0, 3:2, 4:3, 5:4). Проте, клас Гауфф і Пегули дався взнаки. Вони виграли три м'ячі поспіль у найвідповідальніший момент і вийшли до фіналу.