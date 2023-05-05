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Костюк в дуэте с румынкой Русе уступила в полуфинале турнира в Мадриде

Фото: Марта Костюк потерпела неудачу на Пиренеях (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинско-румынская пара в составе Марты Костюк и Габриэлы Елены Русе проиграла американкам Коко Гауфф и Джессике Пегуле в 1/2 финала Madrid Open.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Madrid Open-2023, 1/2 финала, парный разряд

Гауфф/Пегула – Костюк/Русе – 2:0 (7:5, 7:6)

Дуэт украинки и румынки начал сверхмощно. В течение 11-ти стартовых минут они взяли три пункта. Впрочем, американская пара совсем не смутилась. Постепенно Гауфф и Пегула выровняли положение и ответили тремя брейками на взятые Костюк и Русе "чужие" подачи.

Когда счет стал равным (5:5), представительницы США прибавили обороты и с еще одним брейком дожали украинско-румынский дуэт. Сет-пойнт американки реализовали с первой попытки. Пыла им хватило и на победный старт второй партии.

Правда, и Костюк с Русе подтянулись к соперницам. Матч продолжился на равных и даже на брейки друг друга пары тут же отвечали обратными. В конце концов, со счетом 6:6 дело дошло до тай-брейка.

Фортуна сначала была благосклонна к украинской теннисистке и ее напарнице из Румынии. Они несколько раз вырывались вперед в течение дополнительного гейма (2:0, 3:2, 4:3, 5:4). Однако, класс Гауфф и Пегулы сказался. Они выиграли три мяча подряд в самый ответственный момент и вышли в финал.

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Марта КостюкТеннис