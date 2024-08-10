В Костянтинівці завершили розбір завалів після ворожого удару (фото, відео)

Сьогодні, 10 серпня, в Костянтинівці завершили розбір завалів торговельного центру, по якому росіяни завдали удару. Під час ворожого удару було поранено більш як 40 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

На місці проведення робіт рятувальники ДСНС розібрали 76 тонн будівельних конструкцій. За даними міністра, внаслідок учорашнього російського обстрілу загинуло 14 осіб та поранено 44 особи. "З 8 невстановлених тіл криміналісти поліції ідентифікували 5: три жінки та двоє дітей - дівчат 2012 та 2014 р.н. Залишилося ідентифікувати 3 осіб", - додав Клименко. Він також повідомив, що для ретельного документування воєнного злочину Росії створена міжвідомча слідча група, до складу якої входять співробітники Національної поліції та Служби безпеки України.