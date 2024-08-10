В Константиновке завершили разбор завалов после вражеского удара (фото, видео)

Сегодня, 10 августа, в Константиновке завершили разбор завалов торгового центра, по которому россияне нанесли удар. Во время вражеского удара были ранены более 40 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

На месте проведения работ спасатели ГСЧС разобрали 76 тонн строительных конструкций. По данным министра, в результате вчерашнего российского обстрела погибли 14 человек и ранены 44 человека. "Из 8 неустановленных тел криминалисты полиции идентифицировали 5: три женщины и двое детей - девочек 2012 и 2014 г.р. Осталось идентифицировать 3 человека", - добавил Клименко. Он также сообщил, что для тщательного документирования военного преступления России создана межведомственная следственная группа, в состав которой входят сотрудники Национальной полиции и Службы безопасности Украины.