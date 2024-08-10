В Константиновке завершили разбор завалов после вражеского удара (фото, видео)
Сегодня, 10 августа, в Константиновке завершили разбор завалов торгового центра, по которому россияне нанесли удар. Во время вражеского удара были ранены более 40 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.
На месте проведения работ спасатели ГСЧС разобрали 76 тонн строительных конструкций.
По данным министра, в результате вчерашнего российского обстрела погибли 14 человек и ранены 44 человека.
"Из 8 неустановленных тел криминалисты полиции идентифицировали 5: три женщины и двое детей - девочек 2012 и 2014 г.р. Осталось идентифицировать 3 человека", - добавил Клименко.
Он также сообщил, что для тщательного документирования военного преступления России создана межведомственная следственная группа, в состав которой входят сотрудники Национальной полиции и Службы безопасности Украины.
Напомним, что вчера утром российские военные нанесли удар по центру Константиновки Донецкой области. По предварительным данным, для удара россияне использовали ракету "Х-38".
Удар пришелся по местному торговому центру, где находились продовольственные и хозяйственные магазины.
Детальнее о последствиях атаки по Константиновке - читайте в материале РБК-Украина.
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