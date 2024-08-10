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В Константиновке завершили разбор завалов после вражеского удара (фото, видео)

Константиновка, Суббота 10 августа 2024 17:18
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В Константиновке завершили разбор завалов после вражеского удара (фото, видео) Фото: россияне ударили по Константиновке (t.me/ermaka2022)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 10 августа, в Константиновке завершили разбор завалов торгового центра, по которому россияне нанесли удар. Во время вражеского удара были ранены более 40 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

На месте проведения работ спасатели ГСЧС разобрали 76 тонн строительных конструкций.

По данным министра, в результате вчерашнего российского обстрела погибли 14 человек и ранены 44 человека.

"Из 8 неустановленных тел криминалисты полиции идентифицировали 5: три женщины и двое детей - девочек 2012 и 2014 г.р. Осталось идентифицировать 3 человека", - добавил Клименко.

Он также сообщил, что для тщательного документирования военного преступления России создана межведомственная следственная группа, в состав которой входят сотрудники Национальной полиции и Службы безопасности Украины.

Напомним, что вчера утром российские военные нанесли удар по центру Константиновки Донецкой области. По предварительным данным, для удара россияне использовали ракету "Х-38".

Удар пришелся по местному торговому центру, где находились продовольственные и хозяйственные магазины.

Детальнее о последствиях атаки по Константиновке - читайте в материале РБК-Украина.

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