У Костянтинівці обстріляли ринок: багато загиблих та поранених

За даними видання, попередньо, окупанти атакували ринок, де завжди багато людей, ракетами С-300.

У мережі вже публікують відео з місця "прильоту".

Оновлено. Як пише кореспондент "Радіо Свобода" з місця події, вже відомо про 16 загиблих.

Обстріли Костянтинівки Донецької області

В останні дні Костянтинівка Донецької області перебуває під постійними обстрілами, хоч і вважається, що місто перебуває у так званому "відносному тилу".

Наприклад, учора, 5 вересня, Костянтинівку також обстріляли. Поранення отримали троє людей. Вони в момент обстрілу їхали мікроавтобусом. Двоє перебувають у лікарні у тяжкому стані.

До цього, ще зранку, 5 вересня, окупанти також завдали ракетного удару по Костянтинівці - 1 людина поранена, було пошкоджено 3 багатоповерхівки і 3 приватні будинки.