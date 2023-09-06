RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Константиновке обстреляли рынок: много погибших и раненых

Фото: обстрел рынка в Константиновке Донецкой области произошел 6 сентября (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты обстреляли Центральный рынок в Константиновке Донецкой области. Есть погибшие и много раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Новости Донбасса.

По данным издания, предварительно, оккупанты атаковали рынок, где всегда много людей, ракетами С-300.

В сети уже публикуют видео с места "прилета".

Обновлено. Как пишет корреспондент "Радио Свобода" с места происшествия, уже известно о 16 погибших.

Обстрелы Константиновки Донецкой области

В последние дни Константиновка Донецкой области находится под постоянными обстрелами, хотя и считается, что город находится в так называемом "относительном тылу".

Например, вчера, 5 сентября, Константиновку также обстреляли. Ранения получили три человека. Они в момент обстрела ехали в микроавтобусе. Двое находятся в больнице в тяжелом состоянии. 

До этого, еще утром, 5 сентября, оккупанты также нанесли ракетный удар по Константиновке - 1 человек ранен, были повреждены 3 многоэтажки и 3 частных дома.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Константиновка