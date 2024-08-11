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У Костянтинівці ідентифікували всіх жертв після удару РФ: загинули троє дітей

Фото: через обстріл Костянтинівки 9 серпня загинули троє дітей (ілюстрація / t.me s dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

Правоохоронці ідентифікували всіх жертв після обстрілу торгового центру у Костянтинівці Донецької області 9 серпня. Загалом загинули троє дітей.

"У Костянтинівці завершено процес ідентифікації та упізнання тіл загиблих внаслідок ракетного удару по торговельному центру", - йдеться у повідомленні.

За остаточними даними, в результаті атаки РФ загинули 14 осіб, в тому числі троє дітей - дівчинки 9, 11 та 16 років. 

Тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали 44 людини.

Обстріл Костянтинівки

9 серпня російські окупанти завдали авіаудар по Костянтинівці. РФ застосувала, попередньо, ракету "Х-38". До цього повідомлялось, що загинули двоє дітей - дівчатка 9 та 11 років. Також через удар по ТЦ у Костянтинівці загинув поліцейський.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

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