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В Константиновке идентифицировали всех жертв после удара РФ: погибли трое детей

Фото: из-за обстрела Константиновки 9 августа погибли трое детей (иллюстрация/ t.me s dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

Правоохранители идентифицировали всех жертв после обстрела торгового центра в Константиновке Донецкой области 9 августа. В общей сложности погибли трое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую облпрокуратуру.

"В Константиновке завершен процесс идентификации и опознания тел погибших в результате ракетного удара по торговому центру", - говорится в сообщении.

По окончательным данным, в результате атаки РФ погибли 14 человек, в том числе трое детей - девочки 9, 11 и 16 лет.

Телесные повреждения разной степени тяжести получили 44 человека.

Обстрел Константиновки

9 августа российские оккупанты нанесли авиаудар по Константиновке. РФ применила, предварительно, ракету "Х-38". Ранее сообщалось, что погибли двое детей - девочки 9 и 11 лет. Также из-за удара по ТЦ в Константиновке погиб полицейский.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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