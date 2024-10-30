Костянтинівка залишилася без води: чому і коли відновлять водопостачання

Жителі міста Костянтинівка Донецької області у середу, 30 жовтня, залишилися без води. Це пов’язано із аварійно-ремонтними роботами на водопроводі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Костянтинівську міську військову адміністрацію .

Також у міськраді повідомляють , що жителів багатьох вулиць сьогодні забезпечать технічною водою.

Згідно з повідомленням, подачу води з Білокузьмінівського водозабору у Костянтинівці зупинили о 8:00 у середу. Відновити водопостачання обіцяють після закінчення ремонтних робіт.

Що відбувається у Костянтинівці

Нагадаємо, місто Костянтинівка у Донецькій області знаходиться під постійними обстрілами. У суботу, 26 жовтня, окупати завдали удару по місту, внаслідок чого постраждали працівники поліції. Росіяни атакували Костянтинівку двома авіабомбами.

РБК-Україна також розповідало, що російські війська продовжують штурми поблизу Часового Яру, намагаючись прорвати українську оборону для подальшого наступу на Костянтинівку, до якої залишилося близько 7-8 км. Аналітик BILD Юліан Рьопке заявив про нібито прорив росіян через канал Сіверський Донець – Донбас, що раніше стримував їхній рух. Однак українські військові заперечують прорив і заявляють, що ситуація ускладнилася, але ворог не прорвав оборону.

Депутат Дружківської міськради Микола Довбня повідомив, що обстріли в районі Костянтинівки стали інтенсивнішими, а великі кар'єри можуть затримати наступ окупантів.

Майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман зазначає, що Костянтинівка залишається однією з важливих цілей для російських військ через її залізничний хаб. Залізниця критично важлива для логістики, і росіяни активно намагаються просунутися в бік міста. За словами Гетьмана, наближення ворога до Костянтинівки створює загрозу обстрілів міста з мінометів. Експерт зазначив, що можливість просування залежить від рішучих дій українських Сил оборони та ресурсів, які може залучити ворог.

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