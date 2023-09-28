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Костянтинівка в Донецькій області частково залишилася без світла після обстрілу

Фото: Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні, 28 вересня, обстріляли Костянтинівку в Донецькій області. Унаслідок ворожої атаки частина міста залишилася без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Костянтинівську міську військову адміністрацію.

"Шановні мешканці правобережної частини міста Костянтинівка! Сьогодні, 28.09.2023, в результаті чергового ворожого обстрілу міста зі сторони російського агресора, було пошкоджено високовольтну лінію електромережі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в результаті цього правобережна частина міста залишилася без світла. Працівники служби районних електромереж в екстреному порядку почали проводити роботи з відновлення лінії електромережі.

"Повністю відновити електропостачання не вдалося. Завтра зранку роботи з відновлення буде продовжено", - додали у військовій адміністрації.

Удари РФ по Донецькій області

Населені пункти Донецької області щодня зазнають обстрілів з боку російських загарбників. Страждають як прифронтові міста та села регіону, так і ті, що знаходяться у відносному тилу.

Донецька обласна прокуратура повідомляла, що сьогодні росіяни скинули авіабомби на Костянтинівку, внаслідок вибухів отримали поранення троє чоловіків віком від 37 до 60 років.

Вчора росіяни з танків і за допомогою авіабомб атакували північ Донецької області. Унаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік, є поранені.

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