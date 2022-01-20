UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Костяк сформировали, оружие есть: командующий о создании Сил терробороны

Автор: Дмитрий Кузнецов

Костяк Сил территориальной обороны в областях сформирован, оружием и боеприпасами обеспечены на 100%. Сейчас идет комплектование подразделений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью командующего Сил терробороны Юрия Галушкина "Укринформу".

"Костяк сформирован, должностные лица назначены, определено временное место дислокации", - сказал Галушкин.

Он добавил, что в зависимости от количества районов в области в каждой бригаде сформировано необходимое число батальонов. По его словам, их может быть от 4 до 10.

"Например, бригада Киева насчитывает 10 батальонов. В некоторых областях - 6, в других - 8 батальонов", - уточнил командующий, добавив, что батальоны сформированы и сейчас идет их комплектация.

Галушкин уточнил, что в приграничных областях подразделения Сил терробороны укомплектованы где-то на 70%, остальные региона до этого значения планируется довести к концу февраля.

"Стрелковым оружием и боеприпасами мы укомплектованы на 100%", - сказал командующий.

Напомним, 1 января 3022 года вступил в силу закон, который предусматривает создание Сил территориальной обороны. В тот же день президент назначил Галушкина командующим этих сил.

О том, кто не сможет попасть в Силы территориальной обороны - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны УкраиныВооруженные силы Украины