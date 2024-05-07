У Костіна розповіли про несправність ракет КНДР у Росії: половина вибухнула у повітрі

За словами Офіса, всього прокурори вивчили уламки 21 з приблизно 50 північнокорейських балістичних ракет, якими Росія намагалася завдати ударів по Україні в період з кінця грудня до кінця лютого.

"Близько половини північнокорейських ракет збилися із запрограмованої траєкторії та вибухнули у повітрі, у таких випадках уламки не були знайдені", - зазначили в Офісі генпрокурора.

Також там додали, що останній зафіксований запуск північнокорейської ракети KN-23 по Україні було здійснено 27 лютого. Загальна кількість виявлених пусків збігається з даними розвідки, згідно з якими Північна Корея поставила Росії близько 50 балістичних ракет.

Три ракети були випущені по Києву і прилеглим до нього районам. Цілями інших були Харківська, Полтавська, Донецька та Кіровоградська області.

Внаслідок атак північнокорейським озброєнням, які розпочалися 30 грудня 2023 року, в Україні загинули 24 особи, 115 отримали поранення, пошкоджено житлові будинки та промислові об'єкти.

Як уточнили в Офісі генпрокурора, близько 50 ракет було, зокрема, запущено із західних областей Росії - Бєлгородської, Воронезької та Курської. При цьому Україна все ще з'ясовує, чи направив Пхеньян до Росії інструкторів для спостереження за пусками ракет.