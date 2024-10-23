Костін пішов з посади генпрокурора, а Зеленський доручив розформувати МСЕК: новини за 22 жовтня

Президент Володимир Зеленський підписав указ про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій. А генеральний прокурор Андрій Костін йде з посади
Більш детально про те, що сталося у вівторок, 22 жовтня - у матеріалі РБК-Україна.
Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, говорячи про план перемоги президента Володимира Зеленського, підкреслив важливість розгляду питання розміщення сил неядерного стримування на українській території.
Він вважає, що цей крок є частиною "політичного шляху", який вимагатиме тривалої підтримки України.
В одному з ТЦК Полтавщини в технічному приміщенні пункту попереднього збору військовозобов'язаних було виявлено тіло чоловіка з явними ознаками того, що він сам вкоротив собі віку. Слідів насилля виявлено не було.
На пункт попереднього збору військовозобов'язаний був доставлений поліцією, оскільки перебував у розшуку. Він відмовився проходити військово-лікарську комісію, тож було складено акт відмови.
Як повідомили РБК-Україна власні джерела, потужний вибух прогримів у Краматорську. Попередньо, невідомі заклали вибуховий пристрій під службовий автомобіль марки Mercedes-Benz ML. Вибухівка спрацювала в той момент, коли машина почала рух. Водій у тяжкому стані, його доправили до лікарні.
"Я вдячний президенту України та Верховній Раді України за довіру. Але в даній ситуації вважаю правильним заявити про звільнення з посади генерального прокурора", - заявив Костін.
Президент України Володимир Зеленський розповів, що він провів засідання РНБО щодо корупції в МСЕК.
"РНБО визначила перелік рішень, які повернуть справедливість. Затвердив їх указом", - зазначив він.
Також Зеленський підписав указ про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій.
Як вказано в указі, Кабмін має розробити план про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року. Його необхідно буде подати на розгляд до Верховної Ради внесення
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.