Костін пішов з посади генпрокурора, а Зеленський доручив розформувати МСЕК: новини за 22 жовтня

Війна Росії проти України: останні новини

Аналітики ISW пишуть про просування ЗСУ в Курській області, а окупантів - біля Кремінної, Покровська та Курахового.

У Південній Кореї заявили, що КНДР може отримати ядерні технології від Росії в обмін на військових.

Лекорню про план перемоги Зеленського: настав час зайнятися питанням розміщення сил в Україні

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, говорячи про план перемоги президента Володимира Зеленського, підкреслив важливість розгляду питання розміщення сил неядерного стримування на українській території.

Він вважає, що цей крок є частиною "політичного шляху", який вимагатиме тривалої підтримки України.

В одному з ТЦК Полтавщини знайшли мертвим чоловіка. Військкомат каже про самогубство

В одному з ТЦК Полтавщини в технічному приміщенні пункту попереднього збору військовозобов'язаних було виявлено тіло чоловіка з явними ознаками того, що він сам вкоротив собі віку. Слідів насилля виявлено не було.

На пункт попереднього збору військовозобов'язаний був доставлений поліцією, оскільки перебував у розшуку. Він відмовився проходити військово-лікарську комісію, тож було складено акт відмови.

У Краматорську підірвали авто начальника бойової підготовки ЗСУ, - джерела

Як повідомили РБК-Україна власні джерела, потужний вибух прогримів у Краматорську. Попередньо, невідомі заклали вибуховий пристрій під службовий автомобіль марки Mercedes-Benz ML. Вибухівка спрацювала в той момент, коли машина почала рух. Водій у тяжкому стані, його доправили до лікарні.

Костін йде з посади генерального прокурора

"Я вдячний президенту України та Верховній Раді України за довіру. Але в даній ситуації вважаю правильним заявити про звільнення з посади генерального прокурора", - заявив Костін.

Перегляд рішень, перевірки і не тільки. Зеленський затвердив низку указів щодо МСЕК

Президент України Володимир Зеленський розповів, що він провів засідання РНБО щодо корупції в МСЕК.

"РНБО визначила перелік рішень, які повернуть справедливість. Затвердив їх указом", - зазначив він.

Також Зеленський підписав указ про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій.

Як вказано в указі, Кабмін має розробити план про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року. Його необхідно буде подати на розгляд до Верховної Ради внесення

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