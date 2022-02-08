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Костин о нормандском формате: Россия понимает, что не может его просто игнорировать

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Киев, Вторник 08 февраля 2022 09:43
Костин о нормандском формате: Россия понимает, что не может его просто игнорировать Фото: и. о. первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ Андрей Костин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Мария Кучерявец

Россия понимает, что не может выйти из нормандского формата, или просто его игнорировать. При этом она должна признать, что этот уровень переговоров выше по сравнению с ТКГ.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал и. о. первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ Андрей Костин.

Он отметил, что основная идея РФ в течение всего прошлого года заключалась в том, чтобы полностью дискредитировать и выбить из переговорного процесса нормандский формат.

"Когда РФ обнародовала дипломатическую переписку с Францией и Германией? Там не было ничего секретного, но сам факт "слива" обычной переписки - это совершенно неприемлемо в переговорном процессе. Их идея заключалась в том, чтобы дискредитировать нормандский формат, вызвать к нему недоверие, и перенести все в ТКГ", - пояснил Костин.

По его словам, сейчас уже ситуация возвращается к активной фазе "нормандского формата", что является хорошим сигналом.

"Наши переговоры в Париже показали, что РФ понимает: она не может выйти из нормандского формата, она не может его просто игнорировать. А раз не может игнорировать, значит, она должна признавать, что роль нормандского формата выше по отношению к ТКГ", - резюмировал Костин.

Напомним, встреча политических советников в нормандском формате запланирована на 10 февраля, сегодня стало известно, что переговорщик от Украины Андрей Ермак выздоровел от COVID и примет в ней участие.

Как заявлял переговорщик от России Дмитрий Козак, стороны намерены встретиться в Берлине и "попытаться найти решения по всем проблемам, которые не решены".

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