Костин о нормандском формате: Россия понимает, что не может его просто игнорировать
Россия понимает, что не может выйти из нормандского формата, или просто его игнорировать. При этом она должна признать, что этот уровень переговоров выше по сравнению с ТКГ.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал и. о. первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ Андрей Костин.
Он отметил, что основная идея РФ в течение всего прошлого года заключалась в том, чтобы полностью дискредитировать и выбить из переговорного процесса нормандский формат.
"Когда РФ обнародовала дипломатическую переписку с Францией и Германией? Там не было ничего секретного, но сам факт "слива" обычной переписки - это совершенно неприемлемо в переговорном процессе. Их идея заключалась в том, чтобы дискредитировать нормандский формат, вызвать к нему недоверие, и перенести все в ТКГ", - пояснил Костин.
По его словам, сейчас уже ситуация возвращается к активной фазе "нормандского формата", что является хорошим сигналом.
"Наши переговоры в Париже показали, что РФ понимает: она не может выйти из нормандского формата, она не может его просто игнорировать. А раз не может игнорировать, значит, она должна признавать, что роль нормандского формата выше по отношению к ТКГ", - резюмировал Костин.
Напомним, встреча политических советников в нормандском формате запланирована на 10 февраля, сегодня стало известно, что переговорщик от Украины Андрей Ермак выздоровел от COVID и примет в ней участие.
Как заявлял переговорщик от России Дмитрий Козак, стороны намерены встретиться в Берлине и "попытаться найти решения по всем проблемам, которые не решены".