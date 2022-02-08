Костін про нормандський формат: Росія розуміє, що не може його просто ігнорувати

Росія розуміє, що не може вийти з нормандського формату, або просто його ігнорувати. При цьому вона має визнати, що цей рівень переговорів є вищим у порівнянні з ТКГ.

Він зазначив, що основна ідея РФ протягом усього минулого року полягала в тому, щоб повністю дискредитувати і вибити з переговорного процесу нормандський формат.

"Коли РФ оприлюднила дипломатичне листування з Францією і Німеччиною? Там не було нічого секретного, але сам факт "зливу" звичайного листування - це абсолютно неприйнятно в переговорному процесі. Їх ідея полягала в тому, щоб дискредитувати нормандський формат, викликати до нього недовіру, і перенести все в ТКГ", - пояснив Костін.

За його словами, зараз вже ситуація повертається до активної фази "нормандського формату", що є хорошим сигналом.

"Наші переговори в Парижі показали, що РФ розуміє: вона не може вийти з нормандського формату, вона не може його просто ігнорувати. А раз не може ігнорувати, значить, вона повинна визнавати, що роль нормандського формату є вищою по відношенню до ТКГ", - резюмував Костін.