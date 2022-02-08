ru ua
Вт, 08 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Костін про нормандський формат: Росія розуміє, що не може його просто ігнорувати

Новость на русском →
Київ, Вівторок 08 лютого 2022 09:43
Костін про нормандський формат: Росія розуміє, що не може його просто ігнорувати Фото: в. о. першого заступника голови української делегації в ТКГ Андрій Костін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Марія Кучерявець

Росія розуміє, що не може вийти з нормандського формату, або просто його ігнорувати. При цьому вона має визнати, що цей рівень переговорів є вищим у порівнянні з ТКГ.

Пор це в інтерв'ю РБК-Україна розповів в.о. першого заступника голови української делегації в ТКГ Андрій Костін.

Він зазначив, що основна ідея РФ протягом усього минулого року полягала в тому, щоб повністю дискредитувати і вибити з переговорного процесу нормандський формат.

"Коли РФ оприлюднила дипломатичне листування з Францією і Німеччиною? Там не було нічого секретного, але сам факт "зливу" звичайного листування - це абсолютно неприйнятно в переговорному процесі. Їх ідея полягала в тому, щоб дискредитувати нормандський формат, викликати до нього недовіру, і перенести все в ТКГ", - пояснив Костін.

За його словами, зараз вже ситуація повертається до активної фази "нормандського формату", що є хорошим сигналом.

"Наші переговори в Парижі показали, що РФ розуміє: вона не може вийти з нормандського формату, вона не може його просто ігнорувати. А раз не може ігнорувати, значить, вона повинна визнавати, що роль нормандського формату є вищою по відношенню до ТКГ", - резюмував Костін.

Нагадаємо, зустріч політичних радників у нормандському форматі запланована на 10 лютого, сьогодні стало відомо, що парламентер від України Андрій Єрмак одужав від COVID і візьме в ній участь.

Як заявляв переговірник від Росії Дмитро Козак, сторони мають намір зустрітися в Берліні і "спробувати знайти розв'язки з усіх проблем, які не вирішені".

Читайте РБК-Україна в Google News
Нормандська четвірка
NEWS
Зустріч голови МЗС Німеччини і Зеленського скасували через розбіжності по зброї, - CNN
Зустріч голови МЗС Німеччини і Зеленського скасували через розбіжності по зброї, - CNN
DAILY
Вечірка з наслідками. Британському прем'єру Джонсону загрожує відставка
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Вечірка з наслідками. Британському прем'єру Джонсону загрожує відставка