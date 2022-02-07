В Коста-Рике прошли президентские и парламентские выборы

Проголосовать за одного из более 20 кандидатов в президенты могли 3,5 млн избирателей.

Нынешний президент страны Карлос Альварадо не выдвигал на этих выборах свою кандидатуру, поскольку местная конституция запрещает выборы главы государства или правительства дважды подряд.

Если ни один из кандидатов не наберет по меньшей мере 40% голосов, в апреле состоится второй тур президентской гонки.

Коста-Рика - одна из самых маленьких стран Центральной Америки, живет преимущественно с туризма, здесь проживают более 5 млн человек. С 1948 года государство имеет нейтральный статус. Также эта страна считается одной из самых стабильных демократий в Латинской Америке - диктаторских режимов в ней не было уже более ста лет.