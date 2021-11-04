Президент Португалии объявил дату выборов в парламент после его роспуска
Фото: президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза (twitter.com/ONUNews)
Президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза одобрил роспуск парламента и объявил дату выборов в Собрание страны. Они назначены на 30 января 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на португальское издание RTP.
"Через неделю и один день после отклонения (парламентом - ред.) бюджета на 2022 год я решил распустить Собрание республики и назначить выборы 30 января 2022 года", - цитирует издание заявление президента страны.
Напомним, ранее Марсело Ребелу де Соуза объявил о решении распустить парламент страны после того, как депутаты отклонили законопроект правительства о бюджете на 2022 год.
Отметим, решение главы государства поддержали Консультативный орган президента и Государственный совет.