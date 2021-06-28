В Коста-Рике произошло кратковременное извержение вулкана

По данным вулканологической и сейсмологической обсерватории Коста-Рики, извержение этого вулкана, расположенного в провинции Гуанакасте на северо-западе произошло в 5:42 утра по местному времени (11:42 по Гринвичу). Дым поднялся над кратером и достиг высшей точки на высоте 1895 метров над уровнем моря.

Явление длилось около трех минут, сообщалось о пеплопадах, а также о запахе серы вокруг вулкана.

"Это был довольно сильный удар. Такого рода мероприятия обычны в Ринкон-де-ла-Вьеха. Например, в прошлом году их было около 1400. Это было очень важным, возможно, самым важным с 1990-х годов" - сказал специалист Маартен де Мур из Овискори.

По словам экспертов, это было так называемое фреатическое или фреатомагматическое извержение. То есть происходящее при взаимодействии воды и магмы из-за наличия кратерного озера.

"Но мы не узнаем всего, пока не получим образцы пепла", - добавляет Мартен де Мур.

В настоящее время план эвакуации не реализован, но Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям направила группу для оценки ситуации.

В Коста-Рика всего расположено 120 вулканов, но только пять из них все еще активны.