У Коста-Ріці сталося короткочасне виверження вулкану

За даними вулканологічної і сейсмологічної обсерваторії Коста-Ріки, виверження цього вулкана, розташованого в провінції Гуанакасте на північному заході сталося о 5:42 ранку за місцевим часом (11: 42 за Гринвічем). Дим піднявся над кратером і досяг найвищої точки на висоті 1895 метрів над рівнем моря.

Явище тривало близько трьох хвилин, повідомлялося про пеплопади, а також про запах сірки навколо вулкана.

"Це був досить сильний удар. Такого роду заходи звичайні в Рінкон-де-ла-В'єха. Наприклад, минулого року їх було близько 1400. Це було дуже важливим, можливо, найважливішим з 1990-х років" - сказав фахівець Маартен де Мур з Овіскорі.

За словами експертів, це було так зване фреатичне або фреатомагматичне виверження. Тобто відбувається при взаємодії води і магми через наявність кратерного озера.

"Але ми не дізнаємося все, поки не отримаємо зразки попелу", - додає Мартен де Мур.

В даний час план евакуації не реалізований, але Національна комісія з надзвичайних ситуацій направила групу для оцінки ситуації.

У Коста-Ріка всього розташовано 120 вулканів, але тільки п'ять з них все ще активні.