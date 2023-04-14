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Коста-Ріка візьме участь у створенні спецтрибуналу над РФ, - МЗС України

Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Коста-Ріка вирішила приєднатися до основної групи Спеціального трибуналу у справі про злочин агресії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС України Дмитра Кулеби.

"Під час нашої сьогоднішньої розмови міністр закордонних справ Арнольдо Тіноко повідомив, що Коста-Ріка вирішила приєднатися до основної групи спеціального трибуналу у справі про злочин агресії проти України", - йдеться у заяві.

Кулеба зазначив, що таким чином до коаліції країн зі створення спецтрибуналу над РФ входить уже 34 країни.

"Ми також обговорили шляхи подальшого розвитку двосторонньої співпраці", - додав міністр.

Нагадаємо, що Україна розраховує, що Генасамблея ООН розгляне резолюцію щодо трибуналу над РФ у квітні.

Раніше Україна збирала коаліцію з 33 держав, які працюють над створенням спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії.

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