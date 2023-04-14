Коста-Ріка візьме участь у створенні спецтрибуналу над РФ, - МЗС України

Коста-Ріка вирішила приєднатися до основної групи Спеціального трибуналу у справі про злочин агресії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС України Дмитра Кулеби.

"Під час нашої сьогоднішньої розмови міністр закордонних справ Арнольдо Тіноко повідомив, що Коста-Ріка вирішила приєднатися до основної групи спеціального трибуналу у справі про злочин агресії проти України", - йдеться у заяві.

Кулеба зазначив, що таким чином до коаліції країн зі створення спецтрибуналу над РФ входить уже 34 країни.

"Ми також обговорили шляхи подальшого розвитку двосторонньої співпраці", - додав міністр.