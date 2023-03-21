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Україна збирає коаліцію із 33 держав для створення спецтрибуналу над РФ, - глава МЗС

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Вівторок 21 березня 2023 19:56
Україна збирає коаліцію із 33 держав для створення спецтрибуналу над РФ, - глава МЗС Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

21-22 березня у Страсбурзі Україна збирає коаліцію з 33 держав, які працюють над створенням спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

"Сьогодні та завтра в Страсбурзі Україна збирає коаліцію з 33 держав, які працюють над створенням Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України", - написав Кулеба.

Він зазначив, що трибунал має вирішальне значення для забезпечення відповідальності за перший злочин, який призвів до всіх наступних російських звірств.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що спецтрибунал для Росії підтримують уже 32 країни. Останньою приєдналася Австрія.

Також раніше ми писали, що Україна розраховує, що Генасамблея ООН розгляне резолюцію щодо трибуналу над РФ у квітні.

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МЗС України Дмитро Кулеба
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