Україна збирає коаліцію із 33 держав для створення спецтрибуналу над РФ, - глава МЗС

21-22 березня у Страсбурзі Україна збирає коаліцію з 33 держав, які працюють над створенням спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

"Сьогодні та завтра в Страсбурзі Україна збирає коаліцію з 33 держав, які працюють над створенням Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України", - написав Кулеба.

Він зазначив, що трибунал має вирішальне значення для забезпечення відповідальності за перший злочин, який призвів до всіх наступних російських звірств.