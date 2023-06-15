Косово закрывает границу для сербских авто после задержания Белградом полицейских

Правительство Косово запретило транспортным средствам с номерными знаками Республики Сербия въезд в страну. Произошло это после задержания в Сербии троих полицейских из Косово.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода .

Представитель правительства Косово Прпарим Круэзиу сообщил, что институции страны после последних событий решили усилить уровень пограничного контроля по соображениям безопасности.

"В качестве срочного шага было решено запретить въезд транспортных средств с сербскими номерными знаками в Косово, пока идет анализ ситуации силовыми институтами", - отметил Круэзиу.

Ранее в тот же день, в Министерстве внутренних дел Сербии заявили, что трое полицейских из Косово пытались вторгнуться на территорию их страны, после чего были задержаны правоохранителями.

Министр внутренних дел Косово Джеляль Свечля сообщил, что косовских полицейских сербы похитили.

Что этому предшествовало

В конце мая между Сербией и Косово обострился конфликт из-за местных выборов. Этнические сербы, проживающие на севере Косово проигнорировали выборы мэров, поэтому были избраны кандидаты албанского происхождения. Из-за этого вспыхнули беспорядки.

Европейский союз готовится ввести санкции против Косово из-за игнорирования правительством призывов снизить напряжение в регионе.