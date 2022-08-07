В Косово задержали российскую журналистку по подозрению в шпионаже

Министр внутренних дел страны Джелал Швечла назвал журналистку Дарьей Асламовой.

"Многие страны доказали, что она занималась шпионажем в пользу российской военной разведки и что она выдавала себя за журналиста", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее стало известно, что конфликт между Сербией и Косово обострился. На севере частично признанного государства 31 июля были слышны звуки стрельбы и сирены.

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