У Косово затримали російську журналістку за підозрою в шпигунстві

Міністр внутрішніх справ країни Джелал Швечла назвав журналістку Дариною Асламовою.

"Багато країн довели, що вона займалася шпигунством на користь російської військової розвідки і що вона видавала себе за журналіста", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що конфлікт між Сербією і Косово загострився. На півночі частково визнаної держави 31 Липня були чутні звуки стрілянини і сирени.

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