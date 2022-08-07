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У Косово затримали російську журналістку за підозрою в шпигунстві

Фото: у Косово затримали російську журналістку за підозрою в шпигунстві (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Міністр внутрішніх справ Косово заявив у суботу, що заарештував російську журналістку на кордоні за підозрою в шпигунстві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністр внутрішніх справ країни Джелал Швечла назвав журналістку Дариною Асламовою.

"Багато країн довели, що вона займалася шпигунством на користь російської військової розвідки і що вона видавала себе за журналіста", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що конфлікт між Сербією і Косово загострився. На півночі частково визнаної держави 31 Липня були чутні звуки стрілянини і сирени.

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Косово