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Косово та Сербія не змогли домовитись про нормалізацію відносин, - Боррель

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Середа 03 травня 2023 03:49
Косово та Сербія не змогли домовитись про нормалізацію відносин, - Боррель Фото: Косово та Сербія не домовились про нормалізацію відносин (twitter.com/JosepBorrellF)
Автор: Антон Малиновський

Прем'єр-міністр Косово Альбін Курті та президент Сербії Александар Вучич не змогли домовитись про нормалізацію відносин між країнами та вирішення питання напруженості в регіонах Косово з сербською більшістю населення.

Про це заявив високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що в березні цього року сторони в усній формі домовились про реалізацію плана про нормалізацію відносин, який підтримує Євросоюз. Однак з тих пір суттєвого прогресу не спостерігалось.

Близько 50 тисяч сербів, що проживають в муніципалітетах на півночі Косово відмовляються брати участь в роботі інституцій країни. На зустрічі з лідерами обох країн Боррель заявив про "серйозну стурбованість ситуацією" після виборів з низькою явкою.

Він закликав сторони до компромісу та попередив, що будь-яка ескалація може підірвати реалізацію плана про нормалізацію відносин.

Однак Курті та Вучич не змогли узгодити рамки для забезпечення більшої автономії муніципалітетів з сербською більшістю. Згідно зі словами косівської сторони, цей проєкт не відповідає Конституції країни.

Нагадаємо, що в березні Косово та Сербія погодили план дій на шляху до нормалізації відносин між двома країнами у присутності представників Євросоюзу.

А через день президент Сербії Александар Вучич заявив, що не підпише жодної угоди з Косовом після того, як усно погодився реалізувати підтримуваний Заходом план нормалізації відносин.

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