Косово и Сербия не смогли договориться о нормализации отношений, - Боррель
Премьер-министр Косово Альбин Курти и президент Сербии Александар Вучич не смогли договориться о нормализации отношений между странами и решении вопроса напряженности в регионах Косово с сербским большинством населения.
Об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что в марте этого года стороны в устной форме договорились о реализации плана нормализации отношений, который поддерживает Евросоюз. Однако с тех пор существенный прогресс не наблюдался.
Около 50 тысяч сербов, проживающих в муниципалитетах на севере Косово, отказываются участвовать в работе институтов страны. На встрече с лидерами обеих стран Боррель заявил о "серьезной обеспокоенности ситуацией" после выборов с низкой явкой.
Он призвал стороны к компромиссу и предупредил, что любая эскалация может подорвать реализацию плана нормализации отношений.
Однако Курти и Вучич не смогли согласовать рамки для обеспечения большей автономии муниципалитетов с сербским большинством. По словам косовской стороны, этот проект не соответствует Конституции страны.
Напомним, что в марте Косово и Сербия согласовали план действий по пути к нормализации отношений между двумя странами в присутствии представителей Евросоюза.
А через день президент Сербии Александар Вучич заявил, что не подпишет никакого соглашения с Косово после того, как устно согласился реализовать поддерживаемый Западом план нормализации отношений.
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