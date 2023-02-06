Косово прийняло пропозицію ЄС щодо нормалізації відносин із Сербією, - прем'єр

З такою заявою Курті виступив після зустрічі зі спеціальним представником Євросоюзу з діалогу між Косово та Сербією Мирославом Лайчаком.

влада Косова закликала збільшити чисельність військ НАТО у частково визнаній державі на тлі чергового загострення конфлікту з Сербією.

Як відомо, у північній частині частково визнаного Косова у грудні спостерігалася неспокійна ситуація. Серби почали блокувати дороги та будувати барикади. Також там сталися зіткнення із поліцією.

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