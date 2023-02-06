Косово приняло предложение ЕС о нормализации отношений с Сербией, - премьер

С таким заявлением Курти выступил после встречи со специальным представителем Евросоюза по диалогу между Косово и Сербией Мирославом Лайчаком.

власти Косово призвали увеличить численность войск НАТО в частично признанном государстве на фоне очередного обострения конфликта с Сербией.

Как известно, в северной части частично признанного Косово в декабре наблюдалась неспокойная ситуация. Сербы начали блокировать дороги и строить баррикады. Также там произошли столкновения с полицией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.