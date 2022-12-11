Косово планує найближчими днями подати заяву на вступ до ЄС

Влада Косово пояснює, що таким чином хоче продемонструвати сигнал для європейських столиць про серйозні наміри щодо реформ.

"Ми готові вивести Косово на нову траєкторію", - заявив Біслімі.

Він додав, що ЄС "не буде завершеним проєктом без Західних Балкан". Косово розраховує, що до 2030 року зможе стати членом Євросоюзу.

Варто зазначити, що Греція, Кіпр, Румунія, Словаччина та Іспанія як країни-члени ЄС не визнали незалежність Косово. На думку Біслімі, ці держави можуть змінити рішення, адже євроінтеграція - це тривалий процес. Він також сподівається, що за це час вдасться стабілізувати відносини з Сербією.

"Біслімі.