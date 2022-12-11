Косово планирует в ближайшие дни подать заявку на вступление в ЕС

Власти Косово объясняют, что таким образом хотят продемонстрировать сигнал для европейских столиц о серьезных намерениях по реформам.

"Мы готовы вывести Косово на новую траекторию", - заявил Бислими.

Он добавил, что ЕС "не будет завершенным проектом без Западных Балкан". Косово рассчитывает, что к 2030 году сможет стать членом Евросоюза.

Следует отметить, что Греция, Кипр, Румыния, Словакия и Испания как страны-члены ЕС не признали независимость Косово. По мнению Бислими, эти государства могут изменить решение, ведь евроинтеграция - это длительный процесс. Он также надеется, что за это время удастся стабилизировать отношения с Сербией.