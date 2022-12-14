Косово підписало заявку на вступ до ЄС

Заявку на вступ до ЄС підписали президент Косово, очільник уряду та парламенту.

Наразі невідомо, як Європейський союз відреагує на заявку Косово, оскільки його незалежність не визнали п'ять країн ЄС: Іспанія, Кіпр, Греція, Словаччина та Румунія. При цьому незалежність Косова не визнає й Україна.

Варто зазначити, що серед західнобалканських держав тільки Косово не подало заявку на вступ.

Нагадаємо, раніше у Косово повідомляли, що збирають подати заявку на вступ до ЄС до кінця цього року.

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