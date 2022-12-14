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Косово підписало заявку на вступ до ЄС

Фото: Косово підписало заявку на членство в ЄС (president-ksgov.net)
Автор: Наталія Юрченко

Влада частково визнаного Косова сьогодні, 14 грудня, підписала заявку на членство в Європейському союзі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу президента Косово Вйоса Османі.

Заявку на вступ до ЄС підписали президент Косово, очільник уряду та парламенту.

Наразі невідомо, як Європейський союз відреагує на заявку Косово, оскільки його незалежність не визнали п'ять країн ЄС: Іспанія, Кіпр, Греція, Словаччина та Румунія. При цьому незалежність Косова не визнає й Україна.

Варто зазначити, що серед західнобалканських держав тільки Косово не подало заявку на вступ.

Нагадаємо, раніше у Косово повідомляли, що збирають подати заявку на вступ до ЄС до кінця цього року.

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