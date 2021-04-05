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В Косово парламент с третьей попытки избрал президента

Автор: Артур Родивилов

Депутаты парламента частично признанной республики Косово большинством голосов избрали экс-спикера Вьосу Османи президентом. Это удалось сделать с третьей попытки голосования.

Трансляция шла на YouTube-канале законодательного собрания.

Согласно конституции Косово, президент избирается в парламенте. Кандидата должны поддержать 80 из 120 депутатов.

Депутатам предложили двух кандидатов от правящего движения "Самоопределение" - экс-спикера парламента Вьосу Османи и Насуфа Бейту. В первых двух попытках голосования в субботу, 3 апреля, приняли участие лишь 79 парламентариев. Избрание было перенесено на вечер воскресенья.

В третьем круге нужно было получить 61 голос. Вьосу Османи поддержал 71 депутат.

Напомним, бывший президент Косово Хашим Тачи подал в отставку в ноябре. Его обвиняют в преступлениях против человечности и военных преступлениях в ходе сербско-албанского вооруженного конфликта 1998-1999 годов, экс-президент обвинения отрицает. Хашим Тачи добровольно отправился в Гаагу. Обязанности президента исполняла Вьеса Османи.

В феврале Косово прошли внеочередные выборы в парламент. Лидером выборов стала оппозиционная партия "Самоопределение".

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