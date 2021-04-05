У Косово парламент з третьої спроби обрав президента

Депутати парламенту частково визнаної республіки Косово більшістю голосів обрали екс-спікера Вьосу Османі президентом. Це вдалося зробити з третьої спроби голосування.
Трансляція йшла на YouTube-каналі законодавчих зборів.
Згідно з конституцією Косово, президент обирається в парламенті. Кандидати vf.nm підтримати 80 зі 120 депутатів.
Депутатам запропонували двох кандидатів від правлячого руху "Самовизначення" - екс-спікера парламенту Вьосу Османі та Насуфа Бейту. У перших двох спробах голосування у суботу, 3 квітня, взяли участь лише 79 парламентарів. Обрання було перенесено на вечір неділі.
У третьому колі потрібно було отримати 61 голос. Вьосу Османі підтримав 71 депутат.
Нагадаємо, колишній президент Косово Хашим Тачі подав у відставку в листопаді. Його звинувачують у злочинах проти людяності та військових злочинах під час сербсько-албанського конфлікту 1998-1999 років, екс-президент звинувачення заперечує. Хашим Тачі добровільно відправився до Гааги. Обов'язки президента виконувала Вьеса Османі.
У лютому Косово пройшли позачергові вибори в парламент. Лідером виборів стала опозиційна партія "Самовизначення".