Депутати парламенту частково визнаної республіки Косово більшістю голосів обрали екс-спікера Вьосу Османі президентом. Це вдалося зробити з третьої спроби голосування.

Згідно з конституцією Косово, президент обирається в парламенті. Кандидати vf.nm підтримати 80 зі 120 депутатів.

Депутатам запропонували двох кандидатів від правлячого руху "Самовизначення" - екс-спікера парламенту Вьосу Османі та Насуфа Бейту. У перших двох спробах голосування у суботу, 3 квітня, взяли участь лише 79 парламентарів. Обрання було перенесено на вечір неділі.

У третьому колі потрібно було отримати 61 голос. Вьосу Османі підтримав 71 депутат.