В Косово парламент с третьей попытки избрал президента
Депутаты парламента частично признанной республики Косово большинством голосов избрали экс-спикера Вьосу Османи президентом. Это удалось сделать с третьей попытки голосования.
Трансляция шла на YouTube-канале законодательного собрания.
Согласно конституции Косово, президент избирается в парламенте. Кандидата должны поддержать 80 из 120 депутатов.
Депутатам предложили двух кандидатов от правящего движения "Самоопределение" - экс-спикера парламента Вьосу Османи и Насуфа Бейту. В первых двух попытках голосования в субботу, 3 апреля, приняли участие лишь 79 парламентариев. Избрание было перенесено на вечер воскресенья.
В третьем круге нужно было получить 61 голос. Вьосу Османи поддержал 71 депутат.
Напомним, бывший президент Косово Хашим Тачи подал в отставку в ноябре. Его обвиняют в преступлениях против человечности и военных преступлениях в ходе сербско-албанского вооруженного конфликта 1998-1999 годов, экс-президент обвинения отрицает. Хашим Тачи добровольно отправился в Гаагу. Обязанности президента исполняла Вьеса Османи.
В феврале Косово прошли внеочередные выборы в парламент. Лидером выборов стала оппозиционная партия "Самоопределение".