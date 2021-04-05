В Косово парламент с третьей попытки избрал президента

Депутаты парламента частично признанной республики Косово большинством голосов избрали экс-спикера Вьосу Османи президентом. Это удалось сделать с третьей попытки голосования.

Согласно конституции Косово, президент избирается в парламенте. Кандидата должны поддержать 80 из 120 депутатов.

Депутатам предложили двух кандидатов от правящего движения "Самоопределение" - экс-спикера парламента Вьосу Османи и Насуфа Бейту. В первых двух попытках голосования в субботу, 3 апреля, приняли участие лишь 79 парламентариев. Избрание было перенесено на вечер воскресенья.

В третьем круге нужно было получить 61 голос. Вьосу Османи поддержал 71 депутат.