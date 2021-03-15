Косово открыло свое посольство в Иерусалиме

В МИД Израиля поприветствовали решение властей Косово, назвав его естественным развитием отношений и реализацией Вашингтонского соглашения.

"МИД Косово официально объявляет об открытии посольства Республики Косово в Иерусалиме. Обещание, данное в Овальном кабинете, сегодня наконец-то выполнено", - говорится в сообщении министерства Косово.

Провозглашение независимости Косово произошло 17 февраля 2008 года. Его признали 98 стран-членов ООН из 193, а также 22 из 27 стран-членов Евросоюза и 26 из 30 стран-членов НАТО. Косово является полноценным членом Международного валютного фонда, Всемирного банка, Всемирной таможенной организации и Международного олимпийского комитета.

Украина не признает независимость Косово. При этом с 2020 года Украина признает паспорта, выданные в Косово.