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Косово открыло свое посольство в Иерусалиме

Автор: Артур Родивилов

Министерство иностранных дел частично признанного Косово 14 марта объявило об открытии своего посольства в Иерусалиме. Власти обещали разместить свое посольство в Иерусалиме еще в 2020 году.

Такое заявление ведомство сделало в Twitter.

В МИД Израиля поприветствовали решение властей Косово, назвав его естественным развитием отношений и реализацией Вашингтонского соглашения.

"МИД Косово официально объявляет об открытии посольства Республики Косово в Иерусалиме. Обещание, данное в Овальном кабинете, сегодня наконец-то выполнено", - говорится в сообщении министерства Косово.

Провозглашение независимости Косово произошло 17 февраля 2008 года. Его признали 98 стран-членов ООН из 193, а также 22 из 27 стран-членов Евросоюза и 26 из 30 стран-членов НАТО. Косово является полноценным членом Международного валютного фонда, Всемирного банка, Всемирной таможенной организации и Международного олимпийского комитета.

Украина не признает независимость Косово. При этом с 2020 года Украина признает паспорта, выданные в Косово.

Напомним, в сентябре Сербия подписала соглашение о нормализации отношений с Косово, а также заявила, что переместит свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Кроме того, Израиль и Косово установили дипломатические отношения.

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