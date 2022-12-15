Косово офіційно подало заявку на вступ до ЄС

15 грудня Косово подало заявку на членство в Євросоюз. Офіційна передача підписаних документів відбулась у Празі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kosova Press .

"Ми хочемо приєднатися до ЄС якнайшвидше. Я вірю, що своєю відданістю ми змінимо погляди скептиків", - сказав прем'єр Косова Альбін Курті.

Повідомляється, що сьогодні, 15 грудня, у Празі прем'єр-міністр Косова передав заяву Приштини Мікулашу Беку, міністрові з європейських справ Чехії, яка зараз головує у Раді ЄС.

Республіку Косово визнає більшість країн Заходу, включно зі США. П’ять країн ЄС - Кіпр, Греція, Іспанія, Румунія, Словаччина та Україна таки не визнали незалежності Косова.