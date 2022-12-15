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Косово офіційно подало заявку на вступ до ЄС

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Косово, Четвер 15 грудня 2022 16:26
Косово офіційно подало заявку на вступ до ЄС Фото: Косово офіційно подало заявку на вступ до ЄС (GettyImages)
Автор: Тетяна Степанова

15 грудня Косово подало заявку на членство в Євросоюз. Офіційна передача підписаних документів відбулась у Празі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kosova Press.

"Ми хочемо приєднатися до ЄС якнайшвидше. Я вірю, що своєю відданістю ми змінимо погляди скептиків", - сказав прем'єр Косова Альбін Курті.

Повідомляється, що сьогодні, 15 грудня, у Празі прем'єр-міністр Косова передав заяву Приштини Мікулашу Беку, міністрові з європейських справ Чехії, яка зараз головує у Раді ЄС.

Республіку Косово визнає більшість країн Заходу, включно зі США. П’ять країн ЄС - Кіпр, Греція, Іспанія, Румунія, Словаччина та Україна таки не визнали незалежності Косова.

Нагадаємо, керівники державних інституцій Косова 14 грудня підписали заявку щодо членства в Європейському Союзі.

Додамо, раніше у Косово повідомляли, що збирають подати заявку на вступ до ЄС до кінця цього року.

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