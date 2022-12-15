ua ru
Чт, 15 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Косово официально подало заявку на вступление в ЕС

Новина українською →
Косово, Четверг 15 декабря 2022 16:26
Косово официально подало заявку на вступление в ЕС Фото: Косово официально подало заявку на вступление в ЕС (GettyImages)
Автор: Татьяна Степанова

15 декабря Косово подало заявку на членство в Евросоюз. Официальная передача подписанных документов прошла в Праге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kosova Press.

"Мы хотим присоединиться к ЕС как можно скорее. Я верю, что своей преданностью мы изменим взгляды скептиков", - сказал премьер Косово Альбин Курти.

Сообщается, что сегодня, 15 декабря, в Праге премьер-министр Косово передал заявление Приштины Микулашу Беку, министру по европейским делам Чехии, которая сейчас председательствует в Совете ЕС.

Республику Косово признает большинство стран Запада, включая США. Пять стран ЕС - Кипр, Греция, Испания, Румыния, Словакия и Украина не признали независимость Косово.

Напомним, руководители государственных институций Косово 14 декабря подписали заявку о членстве в Европейском Союзе.

Ранее в Косово сообщали, что собираются подать заявку на вступление в ЕС до конца этого года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Косово Вступление в ЕС Евросоюз
NEWS
"Следующие полгода станут решающими": Зеленский сделал заявление о войне
"Следующие полгода станут решающими": Зеленский сделал заявление о войне
DAILY
В тылу врага. Как удары по территории России могут изменить ход войны
Юлия Акимовакорреспондент В тылу врага. Как удары по территории России могут изменить ход войны