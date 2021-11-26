UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Косово обстреляли школьный автобус: есть погибшие и раненые

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Косово неизвестные обстреляли школьный автобус. В результате нападения погибли двое детей и водитель, еще два ребенка получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gazeta Tema.

По ее данным, по автобусу, который перевозил школьников в селе Глочане, неизвестные открыли огонь. В результате стрельбы погибли два ученика и водитель. Еще двое детей получили ранения.

Отмечается, что раненые дети госпитализированы. Их состояние медики оценивают как стабильное.

Напомним, в конце сентября в США неизвестный обстрелял автобусную остановку со школьниками, погиб один подросток.

Читайте РБК-Украина в Google News
Косово