В Косово обстреляли школьный автобус: есть погибшие и раненые

В Косово неизвестные обстреляли школьный автобус. В результате нападения погибли двое детей и водитель, еще два ребенка получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gazeta Tema.
По ее данным, по автобусу, который перевозил школьников в селе Глочане, неизвестные открыли огонь. В результате стрельбы погибли два ученика и водитель. Еще двое детей получили ранения.
Отмечается, что раненые дети госпитализированы. Их состояние медики оценивают как стабильное.
Напомним, в конце сентября в США неизвестный обстрелял автобусную остановку со школьниками, погиб один подросток.