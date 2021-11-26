В Косово обстреляли школьный автобус: есть погибшие и раненые

В Косово неизвестные обстреляли школьный автобус. В результате нападения погибли двое детей и водитель, еще два ребенка получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gazeta Tema .

По ее данным, по автобусу, который перевозил школьников в селе Глочане, неизвестные открыли огонь. В результате стрельбы погибли два ученика и водитель. Еще двое детей получили ранения.

Отмечается, что раненые дети госпитализированы. Их состояние медики оценивают как стабильное.